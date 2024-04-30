В Декларации форума в Дохе отражен призыв к скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - МИД

БАКУ /Trend/ - Формат Лига арабских государств - Центральная Азия - Азербайджанская Республика в Декларации, принятой по итогам 3-го заседания Экономического форума и сотрудничества арабских государств - Центральная Азия - Азербайджанская Республика в Дохе, был оценен как ценная платформа для поддержки существующего двустороннего и многостороннего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также была отмечена необходимость демонстрации ориентированного на решение проблем подхода без дублирования усилий в различных других форматах..

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в этой Декларации также нашли отражение поддержка процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, призыв к скорейшему заключению мирного соглашения, а также акцент на важности договоренности о делимитации, предусматривающей возвращение 4 азербайджанских сел.

"Было особо отмечено членство Объединенных Арабских Эмиратов в Совете Безопасности ООН в 2022-2023 годах, а также отражен призыв к взаимной поддержке и координации на основе общих интересов в рамках международных организаций. Кроме того, выражены удовлетворение председательством Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия (СВМДА) в Азии в течение 2024-2026 годов, а также поддержка организации совместных проектов и мероприятий между СВМДА и Лигой арабских государств. В Декларации также выражена глубокая обеспокоенность минной проблемой, которая угрожает миру, стабильности и безопасности в ряде стран, в том числе в Азербайджане, и содержится призыв к ООН и государствам-членам, а также к другим заинтересованным сторонам оказать поддержку в борьбе с этой угрозой. Избрание Азербайджана председателем COP29 было встречено с удовлетворением, была выражена поддержка борьбе с изменением климата в рамках COP29, а также пожелания успехов в достижении усилий глобальной солидарности в этом направлении. В Декларации также подчеркнуто значение коридора "зеленой" энергии, который свяжет Азербайджан и Центральную Азию, в борьбе с изменением климата, а также в процессе перехода к "зеленым" технологиям", - говорится в сообщении ведомства.

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