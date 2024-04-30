В Азербайджане стартовал пилотный проект по медобследованию призывников

БАКУ /Trend/ - В северном регионе Азербайджана медицинское освидетельствование лиц, поставленных на первоначальный воинский учет и призванных на срочную действительную военную службу, а также привлеченных к повторному медицинскому освидетельствованию, будет проводиться в региональном медицинском учреждении - Губинской центральной районной больнице.

Об этом Trend сообщили во вторник в TƏBIB.

Согласно информации, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) приступают к реализации совместного пилотного проекта по проведению медицинского осмотра граждан, поставленных на первоначальный воинский учет и призванных на военную службу, в региональных больницах.

Так, с 6 мая 2024 года в Губинской ЦРБ будет проводиться медицинское освидетельствование граждан, поставленных на первоначальный воинский учет по Губинскому, Гусарскому, Хачмазскому, Сиязанскому и Шабранскому районам и призванных на срочную действительную военную службу.

С этой целью начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов и председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев подписали соглашение. Основная цель проекта - централизация работ по проведению медицинского обследования, обеспечение доступности медицинских услуг на близком расстоянии и удовлетворенности граждан.

Для приема граждан и проведения очного медицинского осмотра в Губинской ЦРБ, расположенной по адресу: город Губа, ул. Фатали хана, 42, выделены приемная комната и соответствующие помещения. Помещения, где будет проходить медосмотр, оснащены всем необходимым оборудованием.

Больница работает ежедневно по будням с 9:00 до 18:00. Во время медицинского осмотра призывников осмотрят хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, психолог и, при необходимости, врачи-специалисты других профилей.

Отметим, что амбулаторное или стационарное медицинское обследование и лечение граждан, призванных на срочную действительную военную службу, получивших отсрочку от призыва по состоянию здоровья, покрывается обязательным медицинским страхованием. Для получения подробной информации можно обратиться в колл-центры Агентства по номеру "1542", в TƏBIB - "815" и Государственной службы - "9100".

Напомним, что в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики от 6 сентября 2023 года № 2317, итоговое медицинское обследование граждан, призванных с 1 июля 2024 года призывными комиссиями районов, городов, городских районов на срочную действительную военную службу для принятия при медицинском освидетельствовании данных граждан одного из следующих решений: о годности к нестроевой действительной военной службе; о предоставлении отсрочки от призыва с признанием временно негодным к действительной военной службе по состоянию здоровья; о негодности к действительной военной службе в мирное время, ограниченной годности в военное время; о негодности к военной службе как в мирное время, так и во время войны, проводится Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации на основе результатов медицинского обследования военно-врачебных комиссий и очного медицинского обследования граждан, призванных на срочную действительную военную службу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!