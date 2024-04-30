БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены личности еще 9 человек, чьи останки были найдены в массовых захоронениях

Как сообщает во вторник Trend, об этом на брифинге заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов.

По его словам, это люди, найденные в массовых захоронениях в Агдаме, Шуше и Ходжавенде.

"Останки будут переданы семьям погибших. Процесс захоронения будет осуществляться в соответствии с пожеланиями их семей", - добавил он.

Отметим, что в начале февраля в поселке Аскеран Ходжалинского района было обнаружено массовое захоронение. До этого массовое захоронение было обнаружено летом прошлого года в Шуше, и на территории Шушинской тюрьмы. До сих пор массовые захоронения были обнаружены в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района, селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

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