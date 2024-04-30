В Казахстане задержали экс-главу МВД

АСТАНА /Trend/ - В Казахстане задержали бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Как передает во вторник Trend, задержание подтвердила Генпрокуратура Казахстана.

"Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года. 29 апреля текущего года за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (статья 362 часть 4 УК РК) в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З.", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не разглашаются.

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