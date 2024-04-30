В Париже состоится 1-й диалог высокого уровня МЭА - COP29

БАКУ /Trend/ - Первый диалог высокого уровня "Международное энергетическое агентство (МЭА) - COP29" состоится в Париже 15 мая, сообщил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, передает во вторник Trend.

"С нетерпением жду возможности провести наш 1-й диалог на высоком уровне МЭА-COP29 15 мая в Париже", - написал Бироль в соцсети Х после встречи с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым.

Бирол также подтвердил поддержку МЭА стран в отношении новых национальных взносов, а также в обеспечении успешных результатов COP29 в Баку в этом году.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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