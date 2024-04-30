Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам

БАКУ /Trend/ - В Греции прошла церемония закрытия индивидуального чемпионата Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, победительнице Ульвие Фаталиевой были вручены золотая медаль и кубок чемпионата Европы.

В честь победительницы был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии также были награждены шахматисты, показавшие лучшие результаты в различных номинациях. Среди азербайджанских представительниц специальной награды удостоились Гюнай Мамедзаде и Сабина Ибрагимова.

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