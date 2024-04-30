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Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам

Общество Материалы 30 апреля 2024 12:07 (UTC +04:00)
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - В Греции прошла церемония закрытия индивидуального чемпионата Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, победительнице Ульвие Фаталиевой были вручены золотая медаль и кубок чемпионата Европы.

В честь победительницы был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии также были награждены шахматисты, показавшие лучшие результаты в различных номинациях. Среди азербайджанских представительниц специальной награды удостоились Гюнай Мамедзаде и Сабина Ибрагимова.

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Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева завоевала кубок чемпионата Европы по шахматам
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