COP29 может стать платформой для сотрудничества в области альтернативной энергетики - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на 3-м заседании Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов, говоря о перспективах развития дипломатических и экономических отношений с центральноазиатскими и арабскими странами, с которыми Азербайджан связан историческими и культурными узами, отметил, что проведенные в рамках форума обсуждения позволили внести вклад в формирование конкретной дорожной карты по сотрудничеству в различных сферах, в том числе в области энергетической безопасности, транспорта, туризма, сельского хозяйства, индустрии высоких технологий.

Было подчеркнуто, что Азербайджан всегда готов к совместной деятельности в области создания сильной экономики в регионе, а также борьбы с глобальными вызовами. Отмечено, что стратегическое расположение Азербайджана на евразийском пространстве привлекает особое внимание в контексте развития регионального сотрудничества и связей. Азербайджан, обладающий широким потенциалом альтернативной энергетики, придает большое значение стимулированию инвестиций в этой области, и уже реализуются совместные проекты по возобновляемым источникам энергии с компаниями "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов, а также "ACWA Power" из Саудовской Аравии. Коснувшись продвижения инициативы Черноморского подводного кабеля, которая может стать еще одним вкладом страны в сфере экспорта альтернативной энергии, а также в энергетическую безопасность Европы, министр отметил, что также есть потенциал для участия в этом проекте других стран Каспийского бассейна.

Говоря о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую проведет Азербайджан, Джейхун Байрамов сказал, что наша страна во время проведения COP29 использует опыт председательства в Движении неприсоединения. Было отмечено, что COP29 может стать платформой для сотрудничества с центральноазиатскими и арабскими странами в областях альтернативной энергетики, климатически ориентированного сельского хозяйства и изучения рисков стихийных бедствий.

Глава МИД также подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, минной опасности, угрожающей этой деятельности, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что двусторонние мирные переговоры, за которые выступает наша страна, зарекомендовали себя как наиболее эффективный и успешный способ с точки зрения достижения взаимоприемлемых результатов, рассчитанных на устойчивый мир и стабильность на Южном Кавказе, о чем свидетельствуют достигнутые в последнее время договоренности между комиссиями по делимитации.

Отметив, что продолжение существующей напряженности на Ближнем Востоке остается источником глубокой озабоченности, министр подчеркнул веру в важность справедливого и устойчивого решения конфликта на основе формулы "два государства", довел до внимания, что страна вносит вклад в преодоление гуманитарных последствий конфликта для палестинского народа.

Глава МИД подчеркнул также, что формат Лига арабских государств - Центральная Азия - Азербайджанская Республика в Декларации, принятой по итогам 3-го заседания Экономического форума и сотрудничества арабских государств - Центральная Азия - Азербайджанская Республика в Дохе, был оценен как ценная платформа для поддержки существующего двустороннего и многостороннего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также была отмечена необходимость демонстрации ориентированного на решение проблем подхода без дублирования усилий в различных других форматах..

В этой Декларации также нашли отражение поддержка процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, призыв к скорейшему заключению мирного соглашения, а также акцент на важности договоренности о делимитации, предусматривающей возвращение 4 азербайджанских сел.

Было особо отмечено членство Объединенных Арабских Эмиратов в Совете Безопасности ООН в 2022-2023 годах, а также отражен призыв к взаимной поддержке и координации на основе общих интересов в рамках международных организаций. Кроме того, выражены удовлетворение председательством Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия (СВМДА) в Азии в течение 2024-2026 годов, а также поддержка организации совместных проектов и мероприятий между СВМДА и Лигой арабских государств. В Декларации также выражена глубокая обеспокоенность минной проблемой, которая угрожает миру, стабильности и безопасности в ряде стран, в том числе в Азербайджане, и содержится призыв к ООН и государствам-членам, а также к другим заинтересованным сторонам оказать поддержку в борьбе с этой угрозой.

Также было подчеркнуто, что избрание Азербайджана председателем COP29 было встречено с удовлетворением, выражена поддержка борьбе с изменением климата в рамках COP29, а также пожелания успехов в достижении усилий глобальной солидарности в этом направлении. В Декларации также подчеркнуто значение коридора "зеленой" энергии, который свяжет Азербайджан и Центральную Азию, в борьбе с изменением климата, а также в процессе перехода к "зеленым" технологиям".

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