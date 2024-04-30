Стал известен еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге чемпионов УЕФА

БАКУ /Trend/ - Определился еще один потенциальный соперник ФК "Карабах" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, чемпион Азербайджана может встретиться с минским "Динамо".

Представитель Беларуси будет в числе несеяных команд в первом квалификационном раунде. Данный клуб является пятым возможным соперником "Карабаха".

Ранее сообщалось, что в эту корзину также попали "Виртус", "Паневежис", "Ордабаcы" и "Викингур".

Сеяные

«Ференцварош» (Венгрия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия)

ХИК (Финляндия)

«Флора» (Эстония)

«Стяуа» (Румыния)

«Клаксвик» (Фарерские острова)

«Шемрок Роверс» (Ирландия)

ТНС (Уэльс)

Несеяные

«Динамо» (Минск, Беларусь)

«Паневежис» (Литва)

«Ордабасы» (Казахстан)

«Викингур» (Исландия)

«Виртус» (Сан-Марино)

Неопределенные

РФШ (Латвия)

«Динамо» (Батуми, Грузия)

«Целье» (Словения)

«Хамрун» (Мальта)

«Ларне» (Северная Ирландия)

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд. Жеребьевка первых двух раундов состоится 18-19 июня.

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