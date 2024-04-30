Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 апреля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 апреля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8199 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8199 1 австралийский доллар AUD 1,1104 1 аргентинский песо ARS 0,0019 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,332 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,091 100 южнокорейских вон KRW 0,1233 1 чешская крона CZK 0,0724 100 чилийских песо CLP 0,1805 1 китайский юань CNY 0,2347 1 датская крона DKK 0,244 1 грузинский лари GEL 0,6331 1 гонконгский доллар HKD 0,2172 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1327 100 индонезийских рупий IDR 0,0104 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1552 1 швейцарский франк CHF 1,8654 1 израильский шекель ILS 0,4521 1 канадский доллар CAD 1,2425 1 кувейтский динар KWD 5,5204 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3566 1 мексиканский песо MXN 0,0998 1 молдавский лей MDL 0,0958 1 египетский фунт EGP 0,0355 1 норвежская крона NOK 0,1543 100 узбекских сомов UZS 0,0135 1 польский злотый PLN 0,4218 1 российский рубль RUB 0,0182 1 сингапурский доллар SGD 1,2488 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2406 1 турецкая лира TRY 0,0524 1 тайваньский доллар TWD 0,0522 1 таджикский сомони TJS 0,1555 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0429 100 японских йен JPY 1,0841 1 новозеландский доллар NZD 1,0112

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!