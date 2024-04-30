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Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и диаспоры Ливана

Политика Материалы 30 апреля 2024 15:55 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и диаспоры Ливана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Государство Катар провел встречу с министром иностранных дел и диаспоры Ливанской Республики Абдаллой Бухабибом.

Как сообщили во вторник Trend в МИД, в ходе встречи обсуждались вопросы, стоящие на повестке дня двусторонних отношений между Азербайджаном и Ливаном, в том числе политические, экономические, гуманитарные, культурные и другие вопросы, состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в различных сферах. Было подчеркнуто значение политических консультаций между МИД.

Также была отмечена важность сотрудничества между Азербайджаном и Ливаном в рамках международных организаций, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о последних процессах, происходящих в регионе, нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о соглашении, которое привело к освобождению 4 азербайджанских сел от оккупации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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