ICD подписал соглашения с рядом узбекских банков

ЭР-РИЯД /Trend/ - Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) подписала соглашения с рядом узбекских банков для поддержки развития частного сектора в Узбекистане, сообщает Trend.

Церемония подписания состоялась в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.

Эти соглашения включают в себя: Меморандум о взаимопонимании с «Трастбанком» по линии финансирования на сумму 10 миллионов долларов США для поддержки усилий банка по финансированию отвечающих критериям организаций частного сектора в Узбекистане, Меморандум о взаимопонимании с банком «Ориент Финанс» (ОФБ) по изучению возможностей предоставления дополнительной линии финансирования с учетом успешной реализации предыдущих аналогичных механизмов, предоставленных ему ICD.

Кроме того, ICD также подписал два других Меморандума о взаимопонимании - с Asia Alliance Bank и Узбекистанской лизинговой организацией, что подчеркивает постоянную приверженность ICD содействию экономическому росту в Узбекистане и предоставлению узбекским банкам столь необходимого финансирования и поддержки для расширения и улучшения их деятельности.

Также ICD подписал Меморандум о взаимопонимании с "Анор Банком" Узбекистана с целью изучения возможности преобразования традиционной финансовой компании Taiba Finance в первый исламский банк в Узбекистане.

Это сотрудничество представляет собой значительный шаг на пути содействия финансовой доступности в Узбекистане.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - «Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание». Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участницах.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.