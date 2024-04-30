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Установлены личности 64 человек, похороненных во время I Карабахской войны без опознания

Общество Материалы 30 апреля 2024 12:57 (UTC +04:00)
Установлены личности 64 человек, похороненных во время I Карабахской войны без опознания

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Установлены личности 64 человек, ставших шехидами во время Первой Карабахской войны и похороненных без опознания на 21 кладбище, расположенных на территории 13 городов и районов Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на брифинге заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов.

Напомним, что в ходе раскопок на территории города Ходжалы в массовом захоронении были обнаружены останки 21 человека, а позже в селе Малыбейли Ходжалинского района - 8 человек. На сегодняшний день установлены личности 9 человек.

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