Польские политики готовятся принять участие в COP29 в Азербайджане - посол

БАКУ /Trend/ - Президент и премьер-министр Польши готовятся принять участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, выступая на мероприятии, посвященном национальному празднику этой страны - Дню Конституции.

«Президент и премьер-министр Польши получили приглашения принять участие в COP29 в Азербайджане и готовятся принять участие в этом международном событии», - сказал он.

Говоря об экономических отношениях между Азербайджаном и Польшей, посол подчеркнул, что товарооборот между двумя странами за прошедший год вырос, при этом экспорт товаров из Польши увеличился на 36 процентов.

"Польские предприниматели ищут возможности для бизнеса в Азербайджане. Мы также ценим ваш интерес. Наше посольство только на прошлой неделе организовало онлайн-семинар для более 30 агропродовольственных компаний, заинтересованных в налаживании бизнеса на азербайджанском рынке. Через две недели мы также ожидаем участия сильного польского бизнеса в выставке "Interfood Азербайджан 2024", - добавил он.

Кроме того, как сообщил посол, ожидается проведение политических консультации на уровне заместителей министров иностранных дел в Баку в начале июня.