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Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)

Общество Материалы 30 апреля 2024 16:45 (UTC +04:00)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" из серии "Азербайджанская школа самоотверженности".

Как сообщает Trend, книга, соавторами которой являются Эльшад Гасанов и Азер Салимов, посвящена памяти полковника органов безопасности Азербайджана, кавалера ордена "Азербайджанское знамя", легендарного контрразведчика Сейфуллы Гасымова, и рассказывает о его жизненном пути и служебной деятельности.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана полковник Джалил Халилов отметил, что Сейфулла Гасымов нес службу в первые годы независимости Азербайджана, в трудное время и многое сделал для обеспечения государственной безопасности.

"Он делал все возможное для обеспечения государственной безопасности, и азербайджанское государство никогда не забудет его заслуг", - сказал Халилов.

Эльшад Гасанов, выступая, отметил, что Сейфулла Гасымов является одним из прекрасных представителей школы самоотверженности.

"Я познакомился с ним еще в студенческие годы. Он был самоотверженным человеком. В то время в министерстве национальной безопасности впервые орден "Азербайджанское знамя" великий лидер Гейдар Алиев вручил Сейфулле Гасымову. Он был феноменом в наших органах безопасности. Книга, на презентации которой мы собрались сегодня, - это воспоминания о Сейфулле Гасымове. К сожалению, Сейфулла Гасымов не дожил до наших дней", - сказал Гасанов.

Другие выступающие также поделились воспоминаниями о деятельности Сейфуллы Гасымова, добавив, что эта книга является данью его памяти.

Сейфулла Гасымов родился 25 августа 1958 года в селе Агарагимли Саатлинского района в семье интеллигентов. В 1965-1975 годах учился в железнодорожной школе №33, в 1975-1980 годах - в Государственной нефтяной академии на инженера-математика.

В 1980-1985 годах работал в Специальном конструкторском бюро Института кибернетики Национальной академии наук Азербайджана, в 1985-2004 годах - в Комитете государственной безопасности Азербайджана, а затем в министерстве национальной безопасности. После работы в должности 1-го заместителя начальника Управления контрразведки МНБ, в 2003-2004 годах занимал пост начальника новосозданного тогда Главного управления по борьбе с терроризмом в министерстве национальной безопасности.

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Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)
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