Состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась презентация книги "Сейфулла Гасымов" из серии "Азербайджанская школа самоотверженности".

Как сообщает Trend, книга, соавторами которой являются Эльшад Гасанов и Азер Салимов, посвящена памяти полковника органов безопасности Азербайджана, кавалера ордена "Азербайджанское знамя", легендарного контрразведчика Сейфуллы Гасымова, и рассказывает о его жизненном пути и служебной деятельности.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана полковник Джалил Халилов отметил, что Сейфулла Гасымов нес службу в первые годы независимости Азербайджана, в трудное время и многое сделал для обеспечения государственной безопасности.

"Он делал все возможное для обеспечения государственной безопасности, и азербайджанское государство никогда не забудет его заслуг", - сказал Халилов.

Эльшад Гасанов, выступая, отметил, что Сейфулла Гасымов является одним из прекрасных представителей школы самоотверженности.

"Я познакомился с ним еще в студенческие годы. Он был самоотверженным человеком. В то время в министерстве национальной безопасности впервые орден "Азербайджанское знамя" великий лидер Гейдар Алиев вручил Сейфулле Гасымову. Он был феноменом в наших органах безопасности. Книга, на презентации которой мы собрались сегодня, - это воспоминания о Сейфулле Гасымове. К сожалению, Сейфулла Гасымов не дожил до наших дней", - сказал Гасанов.

Другие выступающие также поделились воспоминаниями о деятельности Сейфуллы Гасымова, добавив, что эта книга является данью его памяти.

Сейфулла Гасымов родился 25 августа 1958 года в селе Агарагимли Саатлинского района в семье интеллигентов. В 1965-1975 годах учился в железнодорожной школе №33, в 1975-1980 годах - в Государственной нефтяной академии на инженера-математика.

В 1980-1985 годах работал в Специальном конструкторском бюро Института кибернетики Национальной академии наук Азербайджана, в 1985-2004 годах - в Комитете государственной безопасности Азербайджана, а затем в министерстве национальной безопасности. После работы в должности 1-го заместителя начальника Управления контрразведки МНБ, в 2003-2004 годах занимал пост начальника новосозданного тогда Главного управления по борьбе с терроризмом в министерстве национальной безопасности.

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