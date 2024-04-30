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С завтрашнего дня будут приниматься заявки на особый режим регулирования ЦБ Азербайджана

Экономика Материалы 30 апреля 2024 11:22 (UTC +04:00)
С завтрашнего дня будут приниматься заявки на особый режим регулирования ЦБ Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С 1 мая начнется прием заявок на особый режим регулирования Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный директор ЦБА Фарид Османов на презентации Особого режима регулирования Центрального банка.

"Мы хотели бы, чтобы те, кто работает в направлении цифровизации, поощряли доставку инновационных продуктов в особый режим "sandbox". Мы также приглашаем финансовые учреждения, юридические лица принять активное участие в продвижении инновационных продуктов и услуг в режиме "sandbox"", - добавил он.

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