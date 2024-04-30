Объем грузоперевозок через аэропорты Стамбула возрос

БАКУ /Trend/ - За первый квартал 2024 года через аэропорты Стамбула было перевезено 831 623 тонн груза, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Trend, об этом сообщило Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMİ).

По данным DHMİ, из общего объема грузов 41 670 тонн было перевезено по внутренним линиям, а 689 982 тонны — по международным.

В первом квартале 2023 года через аэропорт «Стамбул» было перевезено в общей сложности 638 588 тонн груза.

По данным ведомства, в текущем году этот показатель увеличился на 93 064 тонны.

За январь-март этого 2024 года года через Международный аэропорт Сабиха Гекчен было перевезено в общей сложности 99 973 тонны грузов.

За аналогичный период 2023 года посредством этой воздушной гавани было перевезено в общей сложности 86 312 тонн багажа.

Также отмечается, что с начала текущего года наблюдается рост числа коммерческих рейсов в аэропортах Стамбула. Этот рост может быть связан со снижением объема перевозок через Красное море из-за атак йеменских хуситов, что привело к увеличению грузоперевозок по воздушным маршрутам.