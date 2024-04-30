РФ заинтересована в Трансафганской ж/д как части МТК "Беларусь-РФ-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан"

БАКУ/Trend/ — Россия примет активное участие в строительстве Трансафганской железной дороги как составной части международного транспортного коридора (МТК) "Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан" ("БРКУАП" - BRKUAP), сообщает во вторник Trend со ссылкой на заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Зверева, которого цитируют российские СМИ.

"В конце апреля в узбекском Термезе прошло обсуждение проекта создания Трансафганской железной дороги как части BRKUAP​​​​​​​ с шириной колеи 1520 мм (российский стандарт) от города Мазари-Шариф на севере Афганистана до пакистанского города Парачинар. Россия готова присоединиться к соответствующему консорциуму и выступить в роли финансового партнера, а также оказать помощь в разработке технико-экономического обоснования проекта", — сообщил российский телеканал "Строительный мир".

В Термезе стороны, заинтересованные в "Трансафганском" железнодорожном проекте, подписали первоначальные документы, предусматривающие создание и развитие данного маршрута, а также утвердили "дорожную карту".

СМИ России цитируют основателя и генерального директора российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова, о том, что данный проект имеет важное значение для Москвы в контексте изменения транспортно-логистических траекторий и укрепления экономических связей с азиатскими государствами.

"Участие России в этой инициативе, которая позволит развить МТК "БРКУАП", способствует расширению присутствия России на рынках Центральной и Юго-Восточной Азии, а также способствует повышению конкурентоспособности отечественных транспортных компаний. Кроме того, строительство железной дороги может сыграть важную роль в стабилизации обстановки в Афганистане и развитии экономических связей с этим государством", — считает Стрельников.

Напомним, что в 2017 году Ташкент и Кабул договорились о строительстве железнодорожной линии "Мазари-Шариф – Герат", однако эта идея далее не получила развитие.

РФ, находящаяся под международными санкциями и испытывающая сложности с транспортировкой грузов, видит для себя выход в ускоренном развитии транспортных коридоров в направлении Ирана и Индии (две ветки МТК "Север-Юг") и Пакистана-Афганистана через страны Центральной Азии.

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