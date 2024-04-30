Объявлен состав сборной Азербайджана по борьбе на лицензионном турнире в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - 9-12 мая в Стамбуле пройдет мировой лицензионный турнир по борьбе.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, сборной Азербайджана по греко-римской и женской борьбе предстоит оспаривать лицензии на Летние Игры.

Так, в состав сборной по греко-римской борьбе вошли Мурад Мамедов (60 кг), Рафиг Гусейнов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

В программе по женской борьбе заявлены Мария Стадник (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг), Алена Колесник (57 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Элис Манолова (68 кг).

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