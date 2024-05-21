Состоялась церемония открытия Профессиональной лиги по човгану

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония открытия проводящейся впервые Профессиональной лиги по човгану, организованной Федерацией конного спорта Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, на мероприятии в Центре конного спорта "Бина" президент Федерации Эльчин Гулиев отметил, что этот турнир, где будет демонстрироваться шоу-композиция с карабахскими скакунами, являющимися воплощением нашей древней истории, сыграет большую роль в пропаганде човгана среди молодежи в Азербайджане.

Говоря о древней истории човгана, глава Федерации подчеркнул, что проведение ежегодного состязания за Кубок Президента и учреждение Международной федерации човгана окажут положительное влияние на развитие этого вида спорта в стране.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил в ходе выступления, что отрадно, что в Центре конного спорта "Бина" проводятся как местные, так и международные соревнования.

После официальных выступлений состоялся конный парад команд-участниц.

На церемонии, продолжившейся художественной частью, зрители с интересом наблюдали за шоу-композицией с участием карабахских скакунов, представленной в этом году в Великобритании на "Виндзорском королевском конном шоу".

Затем стартовала встреча между командами "Агстафа Дильбаз" и "Зафар". Другие матчи первого раунда Лиги состоятся здесь же 22 мая.

Отметим, что Профессиональная лига по човгану, в которой соревнуются 10 команд, завершится 4 декабря.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!