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Стало известно, кто будет исполнять обязанности посла Ирана в Азербайджане

Политика Материалы 21 мая 2024 14:10 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Пока Иран не назначил нового посла в Азербайджан, его полномочия будет исполнять временный поверенный в делах Сеид Джафар Агаи Мариан.

Об этом во вторник Trend сообщил дипломатический источник.

Согласно информации, дипломатическая деятельность посла Ирана в Азербайджане Сеида Аббаса Мусави закончилась, и он вернулся в свою страну.

Отметим, что 19 мая посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави сообщил на своей странице в соцсети Х, что его дипломатическая миссия завершена.

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