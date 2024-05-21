Аэропорт Хитроу поделился публикацией, посвященной AZAL

БАКУ /Trend/ - Крупнейший международный аэропорт Лондона Хитроу поделился на своей странице в Facebook публикацией, посвященной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), передает во вторник Trend.

"Благодаря сочетанию западных и восточных красок Азербайджан является уникальной и увлекательной страной, в которой есть что исследовать, и AZAL готов стать вашим гидом", - говорится в публикации.

Отмечается, что благодаря трем прямым рейсам из Хитроу можно совершить спокойное путешествие бизнес-классом AZAL на самолете 787-8, представляющем собой идеальное сочетание эффективности, удобства и комфорта.

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