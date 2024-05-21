Впервые большой состав азербайджанских актеров занят в российском сериале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, актриса Бакинского муниципального театра Хусния Мурватова приняла участие в съемках российского сериала, режиссером которого является Сергей Чекалов. Об этом Trend Life сообщила Хусния Мурватова.

"Съемки, связанные с моим персонажем – завершены. Однако, съемки сериала продолжаются, и я желаю удачи своим коллегам. Отмечу, что впервые в российском сериале занята большая актерская группа, состоящая из одиннадцати азербайджанских артистов.

Мои съемки прошли в очень дружеской атмосфере, над фильмом работает профессиональная съемочная группа во главе с известным российским режиссером Сергеем Чекаловым.

В последний съемочный день режиссер от имени всей команды подарил мне букет цветов, мы тепло попрощались. Безусловно, эта работа подарила мне много приятных эмоций и оставила яркие впечатления. Моя роль в сериале очень характерная. Зрители увидят меня в ином амплуа, и конечно, для меня, как для актрисы, было интересно работать над образом. Благодарю, Сергея Чекалова, что выбрал меня на эту роль, а также признательна всей съемочной группе", - отметила заслуженная актриса Азербайджана.

По словам Хуснии Мурватовой, на данный момент, она не может раскрывать все подробности съемочного процесса, характер своего персонажа, а также название сериала.

"Скажу лишь, что действия фильма происходят в 20 годах прошлого века. Съемки этого исторического сериала продлятся до октября", - подчеркнула она.

В данном проекте актрису представило азербайджанское агентство Azerbaijan Actors Agency.

"Выражаю глубокую признательность основателю и кастинг-директору Azerbaijan Actors Agency Сабухи Мамедову, благодаря ему я узнала о кастинге в сериал. Это мое второе по счету сотрудничество с Azerbaijan Actors Agency, и надеюсь, в будущем нас ждет еще очень много интересных проектов. Azerbaijan Actors Agency проводит большую работу по привлечению азербайджанских актеров в зарубежные кинопроекты", - добавила заслуженная артистка Азербайджана.

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