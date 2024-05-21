Глава МИД Азербайджана принял нового посла Италии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Итальянской Республики в стране Луку Ди Джанфранческо.

Как сообщили Trend в МИД, посол вручил министру Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот. Министр поздравил посла Луку Ди Джанфранческо с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из многомерных отношений стратегического партнерства между двумя странами, а также текущая региональная ситуация.

Стороны отметили, что интенсивные контакты между главами государств, представителями правительства и парламентов играют важную роль в развитии стратегических отношений.

На встрече была подчеркнута важность использования механизмов стратегического диалога, а также политических консультаций с точки зрения обсуждения перспектив многостороннего сотрудничества в различных сферах, включая экономику, торговлю, энергетическую безопасность, гуманитарные науки, образование и т. д. В частности, была отмечена роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией. Было подчеркнуто, что Итало-азербайджанский университет придаст дополнительный импульс расширяющемуся сотрудничеству в сфере образования.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

С удовлетворением был отмечен вклад итальянских компаний в усилия по реконструкции.

Кроме того, был доведен до внимания вопрос минной угрозы на освобожденных землях, оценены возможности сотрудничества в сфере разминирования.

Говоря о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также о переговорном процессе, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан будет рад сотрудничеству с Италией в рамках своего председательства в COP29.

Посол Лука Ди Джанфранческо поблагодарил за прием и отметил, что рад назначению послом в нашей стране, т в ходе своей деятельности будет работать над развитием существующих многомерных отношений стратегического партнерства.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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