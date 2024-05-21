Акции протеста в Армении потерпели фиаско (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Акции протеста в Армении в связи с возвращением Азербайджану 4 сел, а также делимитацией и демаркацией границы между Азербайджаном и Арменией потерпели фиаско.

Участники протеста, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, пытались помешать установке пограничных столбов между Арменией и Азербайджаном, препятствовать мирному процессу в целом.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Махир Аббасзаде, реваншистские силы в Армении пытались препятствовать шагам, связанным с нормализацией отношений с Азербайджаном.

"С целью препятствования этому процессу реваншисты предпринимали различные шаги. Среди этих шагов были организация акций протеста в Ереване, усиление давления на правительство. События показали, что это привлекло лишь небольшую группу людей. Эти протесты не переросли в массовые", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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