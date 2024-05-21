Избран новый председатель Совета экспертов Ирана

БАКУ /Trend/ - Аятолла Мохаммад Али Мовахеди Кермани избран председателем Совета экспертов Ирана.

Как сообщает во вторник Trend, 93-летний Мохаммад Али Мовахеди Кермани, получивший 55 из 83 голосов, будет возглавлять Совет экспертов в течение двух лет.

Его заместителями были избраны аятолла Сайед Хашим Хусейни Бушехри и аятолла Алирза Арафи.

Аятолла Мохаммад Али Мовахеди Кермани сменит 97-летнего аятоллу Ахмада Джаннати, срок полномочий которого завершился.

Отметим, что Совет экспертов - это специальный государственный орган в Иране, избирающий высшего руководителя страны.

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