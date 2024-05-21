"Узбекнефтегаз" может войти в проект "Шах-Дениз"

ГУБА /Trend/ - Компания "Узбекнефтегаз" может войти в газоконденсатный проект "Шах-Дениз" азербайджанского шельфа Каспия.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил журналистам министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в кулаурах II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.

"Мы приглашаем компанию SOCAR и ведем разговор с ней на предмет ее участия в проектах по добыче нефти и газа в Узбекистане. Аналогичным образом сейчас обсуждается и находится на завершающей стадии вопрос вхождения "Узбекнефтегаза" в проекты по добыче газа в Азербайджане. Да, имеется в виду азербайджанский проект "Шах-Дениз". Долевое участие - предмет переговоров", - пояснил он.

Кудратов выразил надежду, что подписание документов о вхождении "Узбекнефтегаза" в "Шах-Дениз" состоится в ближайшие месяцы.

"Наше участие в этом проекте требует серьезной финансовой и юридической экспертиз с участием иностранного консультанта. Мы серьезно настроены на эти перспективы", - подчеркнул он.

Отметим, что проект "Шах-Дениз" реализуется с 1996 года. В 2013 году срок действия соглашения о разработке месторождения "Шах-Дениз" был продлен до 2046 года.

В настоящее время участниками проекта являются компании bp (оператор добычи – 29,99%), Lukoil (19,99%), TPAO (19%), NİKO (10%), SGC Upstream (представляет интересы Азербайджана, 21,02%).

Запасы "Шах-Дениз" оценены в 1,2 триллиона кубометров газа, пока извлечено около 20% этого ресурса.

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