В Дворцовом комплексе Ширваншахов при поддержке ЗАО "AzerGold" открылась выставка образцов ювелирного искусства Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ — В Дворцовом комплексе Ширваншахов Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» 21 мая при поддержке ЗАО "AzerGold" состоялась церемония открытия музейной экспозиции «Сокровища», посвященной образцам ювелирного искусства и нумизматики в Азербайджане, передает во вторник Trend c мероприятия.

На церемонии открытия выступил председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде, который сообщил, что данная музейная экспозиция в Дворцовом комплексе Ширваншахов (он включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО) имеет большое значение с точки зрения знакомства посетителей с древними ювелирными традициями и нумизматическим наследием страны.

«Многие экспонаты представлены впервые, они охватывают период от древнейших времен до XX века. Это наше материальное и культурное наследие, в том числе бронзовый пояс II тысячелетия до н.э», — сказал Сеидзаде.

Выступивший на церемонии открытия выставки глава Совета директоров ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов подчеркнул, что подобная экспозиция, касающаяся национального ювелирного искусства, демонстрируется впервые.

«На этой выставке, наряду с предметами старины, представлены и изготовленные ЗАО при помощи новейших технологий современные (подарочные) государственные монеты. Таким образом, можно проследить за развитием ювелирных искусства и отрасли Азербайджана. Эта выставка — дань уважения и почтения к национальным и культурным ценностям, а с другой стороны, демонстрация того, что в современном мире следует сохранять и заниматься популяризацией национальных ювелирных традиций прошлого», — отметил Ибрагимов.

Он выразил уверенность, что экспозиция будет интересна не только местным жителям, но и туристам.

Ибрагимов отметил, что ЗАО с 2019 года произвело различные изделия из золота (10 коллекций) и серебра (три коллекции).

«В 2023 году мы выпустили памятную монету, посвященную 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева», — отметил глава «AZerGold».

Также в рамках мероприятия прошла презентация новой коллекции золотых монет от «AzerGold», посвященной Ичеришехер.