В поселке Кешля города Баку прошла церемония прощания с шехидом I Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония прощания с Алияром Алекперовым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, останки которого были обнаружены спустя 30 лет.

Как сообщает во вторник Trend, останки шехида были доставлены в дом членов его семьи, расположенный в поселке Кешля Низаминского района города Баку.

В церемонии прощания приняли участие родственники шехида и представители общественности. Останки покойного будут захоронены на Аллее шехидов, расположенной в поселке Кешля.

Напомним, что Алияр Алекперов родился 10 февраля 1965 года в городе Нефтчала. После окончания средней школы в Нефтчалинском районе он поступил в Азербайджанский университет нефти и промышленности.

29 октября 1993 года А.Алекперов добровольно отправился в зону боевых действий в Карабахе. Известно, что в ходе боев он попал в окружение в направлении Муровдага (Кяльбаджарский район). После этого его семья больше не получала от него известий.

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