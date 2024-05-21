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На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 21 мая 2024 10:12 (UTC +04:00)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Министерство обороны Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В ходе многонациональных учений "EFES – 2024", проводимых в Турции с привлечением военнослужащих из разных стран, были выполнены очередные задачи.

Как сообщили во вторник Trend в минобороны Азербайджана, согласно плану учений, военнослужащие стран-участниц выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия различного калибра.

"Кроме того, были успешно выполнены задачи по ведению боя в населенном пункте и нейтрализации условного противника, оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему и его эвакуации.

Военнослужащие армии Азербайджана совместно с другими участниками успешно выполнили поставленные задачи.

Отметим, что международные учения, проводимые в целях обмена опытом, организации совместной деятельности военнослужащих стран-участниц, повышения навыков штабных офицеров в принятии решений на карте, а также дальнейшего повышения уровня их профессионализма и подготовки, продлятся до 30 мая", - говорится в сообщении ведомства.

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На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
На многонациональных учениях "EFES – 2024" выполнены очередные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
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