В Узбекистане работает 200 предпринимателей из Азербайджана - Мамед Мусаев

ГУБА /Trend/ - Количество азербайджанских предпринимателей в Узбекистане составляет 200. В Азербайджане же работает 70 узбекских предпринимателей.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) Мамед Мусаев в ходе четвёртого заседания Узбекско-Азербайджанского делового совета в Губе.

"Мы должны направить наши усилия на то, чтобы увеличить число предпринимателей в наших странах, и для этого у нас есть большие перспективы", - сказал он.

По словам М.Мусаева, товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в прошлом году составил 178,8 миллиона долларов США. Он отметил, что Азербайджан и Узбекистан должны повысить уровень товарооборота.

"Мы также должны расширить отрасли сотрудничества между нашими государствами, и в частности в промышленном производстве, банковском секторе и так далее. Для этого существуют большие возможности, в том числе соответствующий бизнес-климат", - добавил М.Мусаев.