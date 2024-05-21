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В Баку задержан пакистанец, совершивший мошенничество в отношении граждан Индии

Общество Материалы 21 мая 2024 15:35 (UTC +04:00)
В Баку задержан пакистанец, совершивший мошенничество в отношении граждан Индии
Фото: Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Баку задержан пакистанец, совершивший мошенничество в отношении граждан Индии.

Об этом Trend сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в Баку сотрудниками полиции задержан гражданин Пакистана Шахид Камран Али, 1993 года рождения, подозреваемый в совершении мошенничества в отношении трех граждан Индии, прибывших на территорию Азербайджана. Он присвоил их финансовые средства, пообещав помочь якобы с отправкой в Соединенные Штаты.

Расследование в связи с незаконными действиями Шахида Камрана Али продолжается.

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