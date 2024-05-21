Названо время проведения президентских выборов в Иране

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Иране пройдут 28 июня.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим накануне было организовано заседание с участием первого вице-президента Ирана, председателя судебной системы Гуламхусейна Мохсени Эджейи и председателя иранского парламента Мохаммеда Бакира Галибафа.

На заседании состоялся обмен мнениями относительно проведения президентских выборов в соответствии со статьей 131 Конституции Ирана (в течение 50 дней).

Было решено, что в период с 30 мая по 3 июня будет осуществляться процесс регистрации кандидатов.

Агитационная кампания запланирована на период с 12 по 27 июня.

Добавим, что в соответствии со статьей 131 Конституции Ирана, в случае смерти президента, его отстранения от должности, отставки или болезни на срок более двух месяцев первый вице-президент временно исполняет обязанности президента на основании одобрения Верховного лидера Ирана. Новый президент должен быть избран в течение максимум 50 дней.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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