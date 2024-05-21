БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с COP29 будут применяться налоговые льготы.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Налоговому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, доходы физических лиц-нерезидентов, привлеченных к поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг в связи с проведением в Азербайджанской Республике 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), освобождаются от подоходного налога на срок в 9 месяцев с 1 марта 2024 года.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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