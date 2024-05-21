AnchorASUS представляет Vivobook S 15 – ИИ-компьютер с Copilot+ и поддержкой функций ИИ в Windows 11

Ультратонкий и легкий ноутбук с экраном 15,6” – плод сотрудничества ASUS с Microsoft и Qualcomm

Главное

Высочайшая ИИ-производительность: в состав вычислительной платформы Snapdragon X Elite входит встроенный ИИ-ускоритель мощностью 45 TOPS – рекордный показатель для ноутбуков. Он обеспечит быструю работу ИИ-инструментов Windows и эксклюзивных ИИ-приложений ASUS.

Подлинная мобильность: толщина – 14,7 мм, вес – от 1,42 кг1; аккумулятор емкостью 70 Вт·ч на 18 часов автономной работы2; быстрая подзарядка по USB-C.

Современные интерфейсы: 2 полнофункциональных порта USB4, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.1, microSD, комбинированный аудиоразъем, Wi-Fi 7 (до 5,8 Гбит/с).

Великолепное изображение и завораживающий звук: дисплей ASUS Lumina OLED (15,6”, 3K, 120 Гц) с тонкой рамкой (относительная площадь экрана 89%); аудиосистема с сертификацией Harmon Kardon и аудиоэффектами Dolby Atmos.

дисплей ASUS Lumina OLED (15,6”, 3K, 120 Гц) с тонкой рамкой (относительная площадь экрана 89%); аудиосистема с сертификацией Harmon Kardon и аудиоэффектами Dolby Atmos. Старт предзаказа с выгодой до 15%: ASUS объявляет о старте предзаказа на Vivobook S 15 (S5507) певрый ноутбук с Copilot+ на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite! Все пользователи, которые оформят предзказаз у официальных партнеров ASUS получат выгоду до 15%

Компания ASUS провела онлайн-презентацию нового поколения компьютерных устройств с поддержкой искусственного интеллекта и представила Vivobook S 15 (S5507) – певрый ноутбук с Copilot+ на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite, который поддерживает ИИ-функции Windows и множество эксклюзивных ИИ-приложений ASUS.

«Выпуск нашего первого ИИ-компьютера с поддержкой Copilot+ знаменует собой начало нового пути для ASUS – и начало новой эры в развитии персональных компьютеров, – заявил на презентации С.И. Сюй, исполнительный содиректор ASUS. – Устройство на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite представляет собой для нас важное достижение. Мы верим, что такие продукты – это будущее потребительских ПК. Они радикально изменят то, как мы все работаем и учимся, занимаемся творчеством и отдыхаем».

На презентации выступили докладчики из Microsoft и Qualcomm Technologies, в том числе и потому, что ранее состоялась презентация самой компании Microsoft, на которой были официально представлены новые функции Windows и новые стандарты для ПК. Трансляцию события можно увидеть на наших страницах в соцсетях, запись доступна на YouTube-канале ASUS.

«Сейчас очень интересно заниматься устройствами, и сотрудничество с такими партнерами, как ASUS, позволяет нам предлагать нашим пользователям инновационное оборудование, раскрывающее все возможности программного обеспечения на базе ИИ. Тесная инженерная коллаборация сыграла важную роль в том, что эти передовые технологии стали доступными каждому. С выходом Vivobook S 15 с поддержкой Copilot, Recall, and Cocreator мы даем возможность и отдельным пользователям, и организациям достичь большего за счет применения локального и облачного ИИ в формате наших приложений», – отметил Марк Линтон, вице-президент Microsoft по продажам партнерских устройств.

«Я рад, что Qualcomm и ASUS работают вместе над передовыми инновациями, нацеленными на частных потребителей и организации, и наша последняя коллаборация – лучшая на данный момент, – отметил Кристиано Амон, президент и исполнительный директор Qualcomm Incorporated. – Snapdragon X Elite задает новый эталон производительности, и мы с нетерпением ждем, когда в результате нашего сотрудничества с ASUS такие невероятные устройства, как Vivobook S 15, окажутся в руках пользователей».

Vivobook S 15 – первый ИИ-компьютер с Copilot+ нового поколения от ASUS. Его высокую производительность и энергоэффективность при решении задач, связанных с искусственным интеллектом, гарантирует вычислительная платформа Snapdragon X Elite с центральным процессором Qualcomm Oryon и отдельным ИИ-ускорителем. Будучи по-настоящему мобильным устройством, Vivobook S 15 выполнен в тонком (14,7 мм) и легком (1,42 кг) корпусе1 и способен проработать до 18 часов без подзарядки2. Также среди достоинств модели – великолепный дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц в сочетании с высококачественной аудиосистемой, сертифицированной фирмой Harman Kardon.

Высочайшая ИИ-производительность

Vivobook S 15 – первый ИИ-компьютер нового поколения с Copilot+ и поддержкой передовых функций искусственного интеллекта Windows. Он работает на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite со встроенным нейропроцессором Qualcomm Hexagon, обеспечивающим локальную обработку ИИ с производительностью 45 TOPS. Пользовательская память может быть представлена твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ, работающим в режиме PCIe 4.0, а оперативная память – 32 гигабайтами LPDDR5X с частотой 8448 МГц.

Среди ИИ-функций нового поколения можно выделить студийные эффекты Windows и камеру AiSense. Камера поддерживает адаптивное затемнение (яркость экрана снижается, когда пользователь отводит от него взгляд) и адаптивную блокировку (ноутбук автоматически блокируется, когда пользователь от него отходит, и разблокируется, когда тот возвращается). Кроме того, Vivobook S 15 – первое устройство ASUS с эксклюзивным ИИ-приложением StoryCube, которое служит для эффективного управления цифровыми материалами. Пользователь сможет сортировать, редактировать и экспортировать исходные файлы с помощью искусственного интеллекта.

Также поддерживаются приложения Live Captions (для создания субтитров в режиме реального времени) и Cocreator (преобразует наброски в завершенные изображения).

Подлинная мобильность

Толщина ноутбука Vivobook S 15 – всего 14,7 мм, а вес – 1,42 кг1. Цельнометаллическая конструкция гарантирует повышенную прочность, а сужающаяся форма придает ноутбуку стильный внешний вид, изюминкой которого является выгравированный на крышке логотип.

Аккумулятор емкостью 70 Вт·ч обеспечивает до 18 часов автономной работы. Поддерживается ускоренная подзарядка, а благодаря совместимости с различными зарядными устройствами стандарта USB-C ноутбук легко подзаряжать в мобильных условиях.

Клавиатура оснащается однозонной полноцветной подсветкой, которая настраивается по вкусу пользователя. ​Для быстрого доступа к ИИ-функциям Windows служит специальная клавиша Copilot, а для удобного взаимодействия с приложениями имеется тачпад с большой площадью поверхности и поддержкой жестов, с помощью которых можно управлять медиаплеером, настраивать яркость экрана и т.д.

Современные интерфейсы

Для подключения всевозможного периферийного оборудования Vivobook S 15 предлагает пользователю полноценный комплект интерфейсов, включающий в себя два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, видеовыход HDMI 2.1, кардридер microSD и комбинированный аудиоразъем. Особо стоит отметить наличие двух портов USB4, которые поддерживают ускоренную подзарядку, подключение внешних мониторов формата 4K и передачу данных на скорости до 40 Гбит/с. ​ ​

Vivobook S 15 использует беспроводной модуль Qualcomm FastConnect 7800 скоростного стандарта Wi-Fi 7 – в 4,8 раза3 более быстрого, чем предыдущий Wi-Fi 6. Пропускная способность достигает 5,8 Гбит/с, чего будет более чем достаточно и для плавного стриминга, и для молниеносной загрузки файлов.

Великолепное изображение и завораживающий звук

Любой контент выглядит на ноутбуке Vivobook S 15 великолепно, ведь он оснащается передовым дисплеем ASUS Lumina OLED с диагональю 15,6”, разрешением 3K и исчезающе тонкой рамкой (относительная площадь экрана равна 89%). Отличные скоростные характеристики (частота обновления 120 Гц, время отклика 0,2 мс) гарантируют плавное отображение динамичных сцен. Кроме того, дисплей может похвастать кинематографическим цветовым охватом (100% DCI-P3) и расширенным динамическим диапазоном (VESA DisplayHDR True Black 600). Его эргономичность, в том числе низкий уровень излучаемого им синего света, сертифицирована независимой лабораторией TÜV Rheinland. Для эффективной защиты OLED-панели от выгорания применяется эксклюзивная технология OLED Care. Великолепное изображение дополняет мощный звук встроенной аудиосистемы с сертификацией Harman Kardon, которая поддерживает иммерсивные пространственные эффекты Dolby Atmos.

Таким образом, новый Vivobook S 15 знаменует собой большой шаг вперед в области вычислений на базе искусственного интеллекта. Этим устройством ASUS подтверждает свое стремление к бескомпромиссным инновациям, а участие докладчиков от гигантов отрасли, Microsoft и Qualcomm Technologies, показывает, что технический прогресс – плод совместных усилий. Компьютерная отрасль вступает в новую эпоху, и ASUS продолжает лидировать, предлагая продукцию, все более совершенную и по форме, и по функциональности.

Старт предзакза

ASUS объявляет о старте предзаказа на Vivobook S 15 (S5507) первый ноутбук с Copilot+ на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite! Все пользователи, которые оформят предзказаз у официальных партнеров ASUS получат выгоду до 15%!

Список партнеров можно найти по ссылке или на официальном сайте ASUS:

ССЫЛКА

Доступность и цена

ASUS Vivobook S 15 поступит в продажу в конце июня. Подробную информацию можно получить в региональном представительстве ASUS.

Изображения доступны по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1I7vEbku0jAyibKD9R_JktLe8zsfsRIRr?usp=sharing

Ссылки

ASUS Pressroom: http://press.asus.com

ASUS Global Facebook: https://www.facebook.com/asus

ASUS Global X (Twitter): https://www.x.com/asus

Технические характеристики[i]

ASUS Vivobook S 15 (S5507) Вычислительная платформа Qualcomm Snapdragon X Elite

Qualcomm Snapdragon X Plus Центральный процессор До Qualcomm Oryon Нейронный процессор До Qualcomm Hexagon (45 TOPS) Графический процессор До Qualcomm Adreno Дисплей ASUS Lumina OLED, 15,6”, соотношение сторон 16:9, разрешение 2880 x 1620, частота обновления 120 Гц, тонкая рамка NanoEdge (относительная площадь экрана – 89%), время отклика 0,2 мс, 100% DCI-P3, сертификация DisplayHDR True Black 600, ΔE < 1, пиковая яркость 600 кд/м2 Корпус Материалы: металлическая крышка Цвет: холодное серебро (Cool Silver) Операционная система Windows 11 Home/Pro Оперативная память До 32 ГБ, LPDDR5X, 8448 МГц Накопитель Твердотельный, до 1 ТБ, PCIe 4.0 Связь Wi-Fi 7 (двухдиапазонный 802.11ax) Qualcomm FastConnect 7800 Bluetooth 5.4 Камера ИК-камера формата FHD Технология AiSense: поддержка студийных эффектов Windows, адаптивного затемнения, адаптивной блокировки Интерфейсы и разъемы 2 x USB4 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x Комбинированный аудиоразъем 1 x Кардридер microSD Клавиатура Настраиваемая однозонная полноцветная подсветка Клавиатура ASUS ErgoSense с клавишей Copilot и клавишей для смайликов Низкий уровень шума Тачпад ASUS ErgoSense Жестовое управление Smart Gesture Бесшумная работа Аудиосистема Аудиоэффекты Dolby Atmos Сертификация Harman Kardon Интеллектуальный усилитель ASUS Audio Booster Аккумулятор 70 Вт·ч, до 18 часов автономной работы2 Блок питания 90 Вт Размер 352,6 x 227 x 14,7~15,9 мм Вес 1,42 кг1

О компании ASUS

Компания ASUS – мировой лидер в сфере инновационных технологий. Устройства и компоненты ASUS созданы, чтобы дарить невероятные впечатления пользователям по всему миру. В штате компании трудятся свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков. Устройства ASUS получают в среднем 11 наград в день за высочайшее качество, инновационность и дизайн. ASUS входит в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии издания Fortune.