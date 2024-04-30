В Азербайджане расширен список должностных лиц, обеспеченных правительственной и специальной государственной связью - Указ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширен список должностных лиц, обеспеченных правительственной и специальной государственной связью.

Как сообщает Trend, это отражено в изменении, внесенном указом Президента Ильхама Алиева в "Список должностных лиц, обеспеченных специальной государственной связью".

Из списка исключены начальники управлений упраздненной Особой государственной службы охраны Азербайджанской Республики, заместитель начальника и начальники департаментов Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны Азербайджанской Республики, и включены начальники управлений Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики, первый заместитель командующего Национальной гвардией Службы.

В то же время в список включены начальники Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и начальники управлений Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.

Из списка должностных лиц, обеспечиваемых специальной государственной связью, исключены должностные лица Особой государственной службы охраны Азербайджанской Республики, и включены следующие должностные лица Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики:

- заместители начальников управлений;

- начальники самостоятельных отделов;

- заместители командующего Национальной гвардией.

По Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики в список включены:

- заместители начальников главного управления;

- начальники управлений и их заместители;

- начальники самостоятельных отделов.

По Государственному агентству по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики в список включены:

- заместители начальников управлений;

- начальники самостоятельных отделов.