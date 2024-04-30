Москва и Душанбе обсудили ситуацию с задержкой граждан Таджикистана в российских аэропортах

ДУШАНБЕ /Trend/ - Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров позвонил коллеге из Таджикистана Сироджиддину Мухриддину в связи с задержкой граждан Таджикистана в российских аэропортах, передает Trend со ссылкой на российское ведомство.

Лавров заявил, что главной причиной более тщательных проверок прибывающих в Россию иностранных граждан является профилактика терроризма в соответствии с законодательством страны.

"Трагические события в "Крокус Сити Холл" стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчеркнут временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска", - сообщает МИД России.

Напомним, что согласно информации МИД Таджикистана, по состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания Международного аэропорта Внуково в Москве без обеспечения надлежащих санитарных условий находились 954 гражданина Таджикистана.

29 апреля послу России в Таджикистане Семену Григорьеву была вручена нота МИД Таджикистана с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Таджикистана на территории России, а также повсеместного нарушения их прав и свобод.

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