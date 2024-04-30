На чемпионате Азербайджана по футболу болельщики пытались избить арбитров

БАКУ /Trend/ - В Любительской лиге чемпионата Азербайджана по футболу произошел скандал.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, инцидент случился в матче "Эркиван" (Масаллы) - "Ширван", который состоялся в рамках первого тура чемпионата.

В добавленное время второго тайма болельщики "Эркивана" напали на арбитров и пытались их избить. В АФФА обсудили инцидент и дали юридическую оценку произошедшему.

Дисциплинарный комитет вынес наказание команде "Эркиван": следующие 3 игры представитель Масаллы проведет при пустых трибунах.

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