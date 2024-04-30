Ереван пока не подтвердил встречу Мирзояна и Байрамова, поэтому дата не определена - МИД Казахстана

БАКУ /Trend/ - Дата планируемых в Казахстане переговоров глав МИД Азербайджана и Армении пока не определена, поскольку Ереван до сих пор не ответил на это предложение.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев на полях 3-го заседания Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой.

"Насколько мне известно, дата встречи еще не определена, потому что не от всех будущих участников получен ответ. Пока Армения не дала своего согласия, но рассчитываем, что эти переговоры состоятся", - сказал Бакаев.

Ранее представитель МИД Казахстана Смадияров подтвердил на брифинге в Астане, что такие переговоры действительно планируются в Алма-Аты и казахстанская сторона находится сейчас на связи с коллегами в Азербайджане и Армении. При этом, по его словам, проведение переговоров предполагается исключительно между этими двумя сторонами, речь о посредничестве Астаны не идет.

По его словам, Казахстан неслучайно предложил Баку и Еревану быть площадкой на этих переговорах, его посредническая роль в решении карабахской проблемы известна еще с 90-х годов прошлого века.

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