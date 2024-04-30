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Азербайджан и Армения подтвердили участие в переговорах в Алматы - МИД Казахстана

Политика Материалы 30 апреля 2024 20:56 (UTC +04:00)
Азербайджан и Армения подтвердили участие в переговорах в Алматы - МИД Казахстана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения подтвердили свое участие в переговорах в Алматы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы будет объявлена дополнительно.

Ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев заявил журналистам, что Ереван до сих пор не подтвердил своего участия в переговорах.

Напомним, что ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

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