Азербайджан и Армения подтвердили участие в переговорах в Алматы - МИД Казахстана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения подтвердили свое участие в переговорах в Алматы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы будет объявлена дополнительно.

Ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев заявил журналистам, что Ереван до сих пор не подтвердил своего участия в переговорах.

Напомним, что ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.