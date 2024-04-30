Азербайджанская инвестиционная компания и ICD подписали меморандум о взаимопонимании

ЭР-РИЯД /Trend/ - Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) подписала меморандум о взаимопонимании с ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", сообщает во вторник Trend.

Церемония подписания состоялась в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.

Это сотрудничество подчеркивает стремление ICD к углублению своего участия и поддержки инициатив частного сектора, тем самым способствуя устойчивому экономическому росту и процветанию в Азербайджане.

Кроме того, ICD также подписал соглашение о линии финансирования с Rabitabank в Азербайджане, в соответствии с которым он предоставит банку соответствующую шариату линию финансирования на сумму 15 миллионов долларов США, которая будет направлена на финансирование и поддержку малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Это еще раз подчеркивает непоколебимую приверженность ICD расширению возможностей местного бизнеса и содействию росту частного сектора и экономическому развитию в целом в странах-членах региона СНГ.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участницах.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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