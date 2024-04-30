Установлены личности 73 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Обнародованы имена граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, личности которых установлены в 2024 году.

Как сообщили во вторник Trend в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, из 73 лиц, чьи имена установлены, 64 были похоронены как безымянные шехиды, 9 были похоронены в местах массовых захоронений, обнаруженных в селах Эдилли, Дашалты и Сарыджалы.

Так, были установлены личности 10 человек, похороненных в безымянных могилах на кладбище "Пейгамберлик" в поселке Шафаг Бейлаганского района, 22 человек - в Аллее шехидов города Гянджи, 13 человек - в I и II Аллеях шехидов в Баку, 13 человек - в Аллее шехидов города Тертера, 6 человек, обнаруженных в захоронениях на территории Физулинского района, 4 человека - в селе Эдилли Ходжавендского района (массовое захоронение), 2 человека - поселок Дашалты Шушинского района (массовое захоронение), 3 человека - село Сарыджалы Агдамского района (массовое захоронение).

С полным списком погибших можно ознакомиться по ссылке.

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