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В Азербайджане расширен перечень госорганов, которые должны подключиться к электронной информационной системе "Студент-выпускник" - Указ

Политика Материалы 30 апреля 2024 17:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане расширен перечень госорганов, которые должны подключиться к электронной информационной системе "Студент-выпускник" - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширен перечень государственных органов, которые должны подключиться к государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник".

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в изменении, внесенном в "Положение о государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник" указом, подписанным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В этот перечень добавлены Служба безопасности Президента Азербайджанской Республики, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.

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