В Азербайджане расширен перечень госорганов, которые должны подключиться к электронной информационной системе "Студент-выпускник" - Указ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширен перечень государственных органов, которые должны подключиться к государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник".

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в изменении, внесенном в "Положение о государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник" указом, подписанным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В этот перечень добавлены Служба безопасности Президента Азербайджанской Республики, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.