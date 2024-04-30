БАКУ /Trend/ - В Мингячевире прошел парад международной регаты "Кубок Президента-2024".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, перед началом мероприятия, посвященного 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, общественности были представлены участвующие команды.

Затем состоялось посещение памятника Гейдара Алиева. Президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, глава Исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов, депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров, а также руководители сборной возложили цветы к памятнику Гейдара Алиева.

Затем парад продолжился художественной частью. Под исполнение специального оркестра спортсмены прошли перед болельщиками. Позже были показаны различные танцы и выступления, а в завершение - шоу с барабаном.

Церемония открытия регаты и первый день соревнований пройдут 1 мая в Суговушане. В 4-дневном марафоне принимают участие представители из более чем 20 стран (помимо Азербайджана) - Болгарии, Хорватии, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, Словении, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Отметим, что на Суговушанском водохранилище пройдут соревнования на байдарках и каноэ (дистанция 200 и 500 метров). Регата продолжится 2-3 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Kür". Здесь команды будут соревноваться в гребле на байдарках, каноэ и академической гребле.

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