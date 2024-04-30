Минуло 15 лет со дня теракта в Азербайджанской государственной нефтяной академии

БАКУ /Trend/ - Минуло 15 лет со дня террористического акта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), сообщает во вторник Trend.

30 апреля 2009 года около 9:30 утра проникший во второй корпус Азербайджанской государственной нефтяной академии террорист открыл огонь из пистолета системы "Макаров" (с первого по шестой этажи). В результате стрельбы были безжалостно убиты 12 человек, 13 получили тяжелые ранения.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. Преступник, видя, что его нейтрализуют, покончил с собой.

На месте преступления были обнаружены и изъяты удостоверение личности, принадлежащее гражданину Грузии Гадирову Фарде Асад оглу (1980 года рождения), пистолет Макарова, а также 3 патронташа особого изготовления вместимостью 40 пуль каждый, в которых оставалась 71 пуля, и 2 магазина для пистолета. По итогам проведенного расследования к уголовной ответственности были привлечены четыре человека. Все они были признаны виновными и понесли заслуженное наказание.

1 мая 2009 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об оказании единовременной материальной помощи семьям погибших и получившим тяжелые ранения в результате трагического события, произошедшего в Азербайджанской государственной нефтяной академии". Согласно распоряжению, семьям погибших была оказана единовременная материальная помощь в размере 30 тысяч манатов, а тяжелораненым – в размере 15 тысяч манатов.

Для увековечения памяти жертв трагедии был проведен ряд мероприятий. В фойе второго учебного корпуса университета, где был совершен террористический акт, открыт барельеф, посвященный памяти жертв трагедии. Об этом событии университетом снят документальный фильм. В день годовщины теракта в вузе проходят различные памятные мероприятия.

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