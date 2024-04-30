В Азербайджане идентифицированы личности 55 человек, останки которых найдены в массовых захоронениях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане идентифицированы личности 55 человек, чьи останки были обнаружены в массовых захоронениях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал во вторник на брифинге начальник отдела криминалистики Генпрокуратуры Азербайджана Орхан Рзаев.

По его словам, на сегодня выявлено 18 массовых захоронений, в которых обнаружены останки не менее 172 человек, личность 55 из них идентифицирована.

Отметим, что в начале февраля в поселке Аскеран Ходжалинского района было обнаружено массовое захоронение. До этого массовое захоронение было обнаружено летом прошлого года в Шуше, на территории Шушинской тюрьмы. До сих пор массовые захоронения были обнаружены также в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района, селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

Напомним, что после освобождения от оккупации в Ходжалинском районе были обнаружены массовые захоронения. В последний раз в ходе раскопок на территории города Ходжалы в массовом захоронении были обнаружены останки 21 человека, а позже в селе Малыбейли Ходжалинского района - останки 8 человек. На сегодня установлены личности 9 человек.

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