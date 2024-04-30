Парламент Армении отклонил проект оппозиции против делимитации и демаркации границ

БАКУ /Trend/ - Парламент Армении отказался обсуждать проект оппозиционной фракции "Хаястан" против делимитации и демаркации.

Об этом сообщают армянские СМИ, передает Trend.

Депутаты правящей фракции проголосовали против включения в повестку дня парламента данного проекта оппозиции.

Согласно информации, этот проект был представлен депутатом Артуром Хачатряном.

Отметим, что еще одно обращение армянской оппозиции касательно демаркации было отклонено 11 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!