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Парламент Армении отклонил проект оппозиции против делимитации и демаркации границ

Политика Материалы 30 апреля 2024 19:59 (UTC +04:00)
Парламент Армении отклонил проект оппозиции против делимитации и демаркации границ

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - Парламент Армении отказался обсуждать проект оппозиционной фракции "Хаястан" против делимитации и демаркации.

Об этом сообщают армянские СМИ, передает Trend.

Депутаты правящей фракции проголосовали против включения в повестку дня парламента данного проекта оппозиции.

Согласно информации, этот проект был представлен депутатом Артуром Хачатряном.

Отметим, что еще одно обращение армянской оппозиции касательно демаркации было отклонено 11 апреля.

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