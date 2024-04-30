Опубликован рейтинг лучших футбольных команд Европы

БАКУ /Trend/ - Опубликована ​​новая рейтинговая таблица лучших футбольных команд Европы.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в список вошли 415 сильнейших клубов континента.

Азербайджан в рейтинге представлен 4 командами. «Карабах» занимает 64-е место в списке с 293 очками. Подопечные Гурбана Гурбанова поднялись на одно место по сравнению с предыдущим списком.

«Нефтчи» идет на 243-м месте с 27 баллами. Бакинцы отступили на три позиции.

«Сабах» находится на 264-м месте с 20 очками. Представитель столицы отступил на 2 позиции, «Габала», находящаяся на 369-м месте с 5 баллами - на 7 позиций.

Отметим, что список возглавляет «Реал» с 2561 очком.

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