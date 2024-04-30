В Агентстве Азербайджана по разминированию прошла встреча с зампредседателя Верховной Рады Украины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию Бахруз Мамедов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк, которая находится с визитом в Азербайджане для участия в VI Всемирной форуме межкультурного диалога в Баку.

Как сообщает Trend, Бахруз Мамедов проинформировал делегацию о создании Агентства, направлениях его деятельности, масштабе минной проблемы, с которой сталкивается Азербайджан, жертвах мин, трудностях, создаваемых минами при восстановительных и строительных работах, проводимых на территориях, освобожденных от оккупации, а также о крупномасштабных операциях по гуманитарному разминированию.

Он отметил, что разминирование освобожденных территорий является одним из главных приоритетов программы «Большое возвращение».

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк поблагодарила за предоставленную информацию, особо отметив деятельность, осуществляемую по восстановлению территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации. Она подчеркнула важность сотрудничества с Агентством в сфере гуманитарного разминирования, учитывая, что украинские территории сильно загрязнены минами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями также по другим двусторонним вопросам.