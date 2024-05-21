Азербайджанский шахматист вышел на пятое место на турнире в ОАЭ

БАКУ /Trend/ - В ОАЭ продолжается шахматный турнир «Шарджа Мастерс».
Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в восьмом туре наблюдалось двойное азербайджано-иранское противостояние:
Айдын Сулейманлы, сыграл вничью с Амином Табатабае, а Магомед
Мурадлы уступил Пархаму Магсудлу.
В то же время Теймур Раджабов сыграл вничью, а Эльтадж Сафарли проиграл.
Сулейманлы набрал 5,5 очков и вышел на пятое место. Он отстает на полбалла от лидеров. У Марадлы 4,5 очка и 15-е место. Раджабов расположился на 40-й позиции (4 очка), а Сафарли - 55-й (3,5).
Пары восьмого тура:
Амин Табатабае (Иран) - Айдын Сулейманлы 0,5:0,5
Пархам Магсудлу (Иран) - Магомед Мурадлы 1:0
Теймур Раджабов - Феликс Блобергер (Австрия) 0,5:0,5
Самуэль Севян (США) - Эльтадж Сафарли 1:0