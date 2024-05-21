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Азербайджанский шахматист вышел на пятое место на турнире в ОАЭ

Общество Материалы 21 мая 2024 22:30 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В ОАЭ продолжается шахматный турнир «Шарджа Мастерс».

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в восьмом туре наблюдалось двойное азербайджано-иранское противостояние:

Айдын Сулейманлы, сыграл вничью с Амином Табатабае, а Магомед Мурадлы уступил Пархаму Магсудлу.
В то же время Теймур Раджабов сыграл вничью, а Эльтадж Сафарли проиграл.

Сулейманлы набрал 5,5 очков и вышел на пятое место. Он отстает на полбалла от лидеров. У Марадлы 4,5 очка и 15-е место. Раджабов расположился на 40-й позиции (4 очка), а Сафарли - 55-й (3,5).

Пары восьмого тура:
Амин Табатабае (Иран) - Айдын Сулейманлы 0,5:0,5
Пархам Магсудлу (Иран) - Магомед Мурадлы 1:0
Теймур Раджабов - Феликс Блобергер (Австрия) 0,5:0,5
Самуэль Севян (США) - Эльтадж Сафарли 1:0

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