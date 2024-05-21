Россия готова оказать экспертную поддержку Ирану в связи с крушением вертолета

БАКУ /Trend/ - Россия готова оказать экспертную помощь в расследовании причин катастрофы вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, если понадобится иранским партнерам.

Как передает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы", - сказал Путин.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.